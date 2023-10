Riparte ’Un, due, tre... teatro!’: spettacoli per bambini e famiglie

"Un due, tre. Teatro!" Tornano al Bonci, da domani alle 16, gli appuntamenti col teatro per i più piccoli e le loro famiglie che nella passata stagione hanno coinvolto oltre duemila spettatori: quattro pomeriggi fino a marzo dedicati allo stupore e al divertimento per tutte le età. A inaugurare la rassegna è il Teatro Gioco Vita, maestri italiani del gioco d’ombre, con "Sonia e Alfredo", un compendio delle opere della scrittrice e illustratrice belga Catherine Pineur, intitolato "Un posto dove stare". Il testo, della durata di 50 minuti, tratta di due personaggi: Sonia (Deniz Azhar Azari), una ragazza che vive da sola in una casetta nel bosco e Alfredo (Tiziano Ferrari), uno strano uccellino in cerca di un luogo da abitare. Le avventure che nascono dalla loro conoscenza prenderanno corpo su di uno schermo, attraverso un coinvolgente teatro d’ombre. Regia e scene sono di Fabrizio Montecchi. La narrazione mostra una giovane che ritiene di non avere bisogno degli altri e di possedere tutto ciò che le serve per vivere nella sua casetta, dalla quale per nulla al mondo si allontanerebbe. A spezzare la sua routine sarà uno strano essere, a lei sconosciuto, che si ferma davanti alla sua porta e aspetta. Lui non ha un posto in cui vivere e la sua richiesta di ospitalità è stata fino a quel momento rifiutata da coloro cui si è rivolto. Vinta la diffidenza e l’ iniziale turbamento Sonia deciderà di avvicinarsi allo sconosciuto e di offrirgli un caffè. Diventerà una consuetudine giornaliera e la nascita di una amiciazia, ma un giorno Alfredo non sarà al solito posto e dunque preoccupata, Sonia trova il coraggio di allontanarsi dalla sua casa per andare a cercarlo.

I prossimi appuntamenti previsti per la rassegna sono: il 26 novembre il cabaret-concerto Cattivini di Kosmocomico Teatro; il 7 gennaio L’Omino della Pioggia, del mimo, clown e giocoliere Michele Cafaggi e il 3 marzo Il giro del mondo in 80 giorni della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani.

Raffaella Candoli