"Ripartiamo da ’Dove eravamo rimasti’"

La travolgente simpatia e l’eclettica bravura di Tullio Solenghi e Massimo Lopez approdano al teatro Bonci, domani alle 20.30, grazie all’organizzazione di Retropop Live, in collaborazione con Ert-Teatro nazionale. Lo spettacolo "Dove eravamo rimasti", prodotto da International Music and Arts, una miscellanea di sketch, imitazioni, canzoni, è scritto dagli stessi Lopez e Solenghi con Giorgio Cappozzo e vede il duo accompagnato dalla Jazz Company diretta dal Maestro Gabriele Comeglio.

Massimo Lopez, una lunga assenza dal Bonci da quel 1990 in cui il Trio Marchesini, Lopez, Solenghi portò a Cesena ‘In principio era il Trio’.

"Sì, ma il Bonci l’abbiamo nel cuore perché è legato al debutto in prima nazionale del nostro primo spettacolo: era il 1987 e ci presentavamo con ‘Allacciare le cinture di sicurezza’. Allora eravamo timorosi nel portare la nostra tipologia di comicità a teatro, e, peraltro ci venne detto che quello del Bonci era un pubblico esigente e se l’esame fosse stato superato avremmo avuto il placet anche di altre piazze. Fu un successo, che confermammo anche in altri teatri della penisola".

Allora eravate in tre. Avete mai pensato di introdurre un’altra attrice dopo la scomparsa di Anna Marchesini?

"Anna è sempre con noi, in spirito, quando su quel divano che ci ha visto trascorrere tante ore insieme, ancora ideiamo gli spettacoli e lo è in scena. Mai pensato di sostituirla per mantenere il marchio di fabbrica di un trio, o per avere una presenza femminile, anche se ci sono attrici bravissime, ma Anna era Anna, e noi siamo ancora in tre. Ho apprezzato che un ottimo cantante qual è Marco Mengoni dal palco di Sanremo abbia voluto renderle omaggio indossando la gorgiera di uno dei suoi skethc".

Un precedente vostro spettacolo ‘Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show’ è stato interrotto dal lockdown. Ripartite da lì?

"Non esattamente, ma sempre sul nostro stile continuiamo. Perché tentare altro quando il divertimento del pubblico ti arriva dritto e immediato? La nostra arte varia, tra interazione e anche improvvisazione è una terapia della risata. In questo percorso di vita, privilegiato, il legame col pubblico è così forte che è come ritrovare degli amici, anzi, dei parenti. E le gag aumentano. Tant’è che se all’esordio lo spettacolo durava poco più di un’ora, oggi ne dura quasi due". Qualche anticipazione?

"Ci sono i classici ‘ospiti’, quali Maurizio Costanzo che io avevo la faccia tosta di imitare con suo grande divertimento al ‘Costanzo Show’ tanto da conquistare il titolo di suo imitatore ufficiale; i Papi Wojtyla e l’attuale Bergoglio che persone a lui vicine mi dicono prendere la parodia col sorriso. Ratzinger è invece opera di Tullio. Un segno dei tempi: gli assistenti vocali virtuali Alexa e Siri, le narrazioni di fiabe come Cappuccetto rosso che si scontrano col politicamente corretto; la lectio magistralis di Sgarbi e poi canzoni e un dolce omaggio musicale ad Anna".

E c’è anche un esempio di avanspettacolo degli anni ’40.

"Sì. Se in quegli anni si cantavano certe canzoni, cosa faceva ridere? Ho avuto nell’attore Alberto Lionello un grande maestro, che insegnava l’arte dei tempi comici. Ci sono poi i testi basati sul gioco dell’equivoco, fin dalla commedia dell’arte e sempre validi. Nel nostro caso le sketch è quello di un tizio che entra nella sala d’aspetto di un dentista, convinto di essere in una casa di tolleranza".