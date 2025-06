Ripartono i corsi di ceramica con il nuovo forno al ’Faro’

’Il Faro’, appena dopo l’installazione di un nuovo forno, punta il suo obiettivo sull’arte della ceramica, riprendendo i corsi dedicati ad un gruppo di ragazzi che frequentano il Centro sociooccupazionale della cooperativa sociale l’Alveare di San Piero in Bagno. Lo comunica ’Il Faro di Corzano’.

"Abbiamo ripreso i corsi di ceramica. Questa iniziativa rappresenta in concreto quelli che sono i nostri valori statutari, che sono i fini e i valori di una associazione di promozione sociale come la nostra. Mettersi a disposizione del prossimo, specialmente per le persone che si trovano in una condizione di maggiore fragilità, rappresenta uno dei punti più qualificanti delle nostre finalità sociali".

"Durante il corso, modulato in sei lezioni, verranno prodotte varie creazioni- spiega l’associazione, che rimarranno testimonianza di questa bella iniziativa. L’insegnante del laboratorio di ceramica, Albarosa Gabrielli, curerà il corso.

gi. mo.