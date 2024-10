Ripartono i laboratori teatrali con ’Tana liberi tutti’

L’associazione culturale Telemaco inaugura la sedicesima edizione del progetto teatrale "Tana liberi tutti" che è stata presentata nella sede della Consulta del Volontariato di Cesenatico. Domani alla palestra della scuola elementare De Amicis di Gatteo, prenderà il via il laboratorio teatrale, con i primi 10 incontri che saranno tenuti dal regista e attore Michele Zizzari. Il progetto "Tana liberi tutti" nacque nel 2008 dal desiderio di creare un gruppo misto in cui coesistessero giovani, anziani, artisti e persone con disabilità, all’interno del quale ognuno può condividere le proprie passioni, conoscenze ed abilità. L’idea è basata sulla convinzione che il teatro abbia un’importante valenza pedagogica ed educativa e rappresenti un’occasione di crescita personale e di acquisizione della capacità di ascoltare, accogliere l’altro, accettare la diversità, non giudicare, esprimere sé stessi, comunicare e collaborare. C’è tanto bisogno di integrazione ed aggregazione di persone con disabilità e con vissuti di emarginazione sociale, così i destinatari vengono coinvolti in attività che consentono loro di utilizzare il tempo libero in modo costruttivo e di costruire rapporti sociali significativi. Il corso tenuto da Zizzari da ottobre a dicembre è centrato su diversi temi quali l’utilizzo della voce, il linguaggio del corpo, il saper ascoltare se stesso e gli altri, postura e respirazione, la differenza tra recitare e interpretare. Le attività saranno svolte nella maniera più adatta, ludica e piacevole possibile, all’insegna dell’empatia e della leggerezza, nel rispetto delle esigenze dei destinatari e in sinergia con gli operatori. Verranno proposte attività che permettono di agire positivamente e in maniera integrata sulle più disparate forme di disagio fisico, psichico e sociale. Ci si dedicherà inizialmente a creare il gruppo attraverso la reciproca conoscenza, a sviluppare e ad approfondire le relazioni interpersonali, la collaborazione e il reciproco sostegno attraverso la discussione e il confronto di gruppo. Da gennaio 2025 invece si inizierà a produrre il nuovo saggio teatrale in cui ognuno potrà mettere a frutto le abilità apprese, ma soprattutto le proprie doti artistiche partendo dal presupposto che dove c’è fantasia e creatività non può esistere disabilità e tutti possono diventare degli artisti. Dal 2008 ad oggi la compagnia "Tana liberi tutti" ha realizzato 15 rappresentazioni e tenuto oltre 50 appuntamenti a teatro con più di 3mila gli spettatori che hanno assistito alle rappresentazioni.

