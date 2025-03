Ripartono i lavori sul lungomare di Ponente

Domani sarà installato il cantiere sul lungomare di Ponente, dove riprenderanno i lavori per riqualificare radicalmente la zona delle colonie. Le maestranze si concentreranno nell’area della foce del canale Tagliata, dove i tecnici del Comune nelle settimane scorse hanno effettuato dei sopralluoghi per garantire che vi fossero le condizioni per poter intervenire. Qui gli operai ed i tecnici lavoreranno almeno tre mesi e mezzo, sino all’inizio dell’estate, poi si farà una pausa per non danneggiare le attività turistiche e si riprenderà in seguito a settembre.

Non si sono invece mai fermati gli interventi nei cosiddetti "stradelli", le vie laterali che collegano viale Colombo sino al mare, dove sono stati effettuati dei riporti di terra, sono state ricostituite in parte le dune verdi e sono stati realizzati dei lavori che trasformeranno strade sterrate solitamente ’aggredite’ durante l’estate dagli automobilisti in sosta selvaggia, in zone dove godere momenti di relax e praticare sport immersi nella natura con lo sfondo del mare.

Ricordiamo che ad effettuare i lavori è una Rti, un raggruppamento temporaneo di imprese, composta dalla Cooperativa Braccianti Riminese, Consorzio Imprese Romagnole e Consorzio Edili Artigiani Ravenna. L’impegno di spesa complessivo è di oltre 5,2 milioni di euro e il progetto è stato realizzato dallo studio Laprimastanza di Montiano. È un’opera tra le più importanti per la città, grazie alla quale sarà riqualificato un intero chilometro di lungomare, che va dal canale Tagliata sino a piazza Magellano, dove successivamente sarà eseguito un intervento ad hoc.

L’amministrazione comunale punta molto su questo progetto, ma ci contano anche i villaggi vacanza, le case per ferie, le colonie marittime ancora attive e gli operatori economici della zona, i quali da decenni aspettano di avere un lungomare degno di tale nome. Sino ad ora nel pacchetto di intervento sono state realizzate le fogne bianche prima inesistenti, con grandi benefici in termini di sicurezza idraulica, perchè da quando l’impianto è stato completato, viale Colombo non si allaga più alle prime piogge, come accadeva prima.

Tornando ai lavori che riprenderanno domani, attorno alla foce del Tagliata saranno ricavati spazi godibili su mare, marciapiedi, aree ciclopedonali, panchine e arredi. Le brutte palancole in acciaio presenti all’interno delle pareti del canale, saranno ricoperte da un muretto a vista, che ricorda quello del porto canale in centro. Inoltre tutta la pavimentazione e gli spazi saranno nuovi ed in linea con un progetto che poi proseguirà sul lungomare con una grande pista ciclabile, nuovi marciapiedi e parcheggi, nuova pubblica illuminazione e servizi.

Giacomo Mascellani