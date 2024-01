’Ripensa la mensa’, il progetto anti-spreco a scuola

Ripensa la mensa 2.0’: è questo il titolo del progetto del Comune, seguito dal Dipartimento di Scienze dell’alimentazione dell’Università di Bologna e dalla Regione, che coinvolgerà in tutto 880 alunni dai 6 agli 11 anni. Da febbraio nelle mense delle scuole elementari Fiorita, F. Gambini di Calisese, B. Munari di Sant’Egidio e Don Milani a Torre del Moro, saranno allestite apposite “postazioni di svuotamento” colorate con tre bidoncini per la raccolta, rispettivamente, degli scarti di primo e secondo piatto, e contorno. Un’attività di selezione e differenziazione in cui gli alunni saranno coinvolti direttamente.

Gli scarti saranno pesati e registrati ogni giorno, per poi elaborare i dati raccolti statisticamente. Questo nell’ottica di ripensare, per l’appunto, a una mensa scolastica sostenibile e con valenza educativa. L’intenzione dell’amministrazione è quella di estendere il progetto a tutte le scuole primarie nell’arco dei prossimi due anni, per il momento si parte con le quattro sopracitate, accomunate dal fatto di essere dotate di postazioni self-service.

"Il progetto sarà utile anche per valutare le abitudini alimentari della bambine e dei bambini – dice l’assessora ai Servizi per la Persona e la Famiglia, Carmelina Labruzzo – al fine di migliorare l’accettabilità dei pasti con conseguente riduzione dello spreco alimentare".