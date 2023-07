"Ripetizioni e lavoretti per finanziarmi qualche viaggio"

Chissà che un giorno non passi dai banchi alla cattedra Eric Aquilotti di Gualdo (Roncofreddo), classe 5 I. "Mi sono iscritto a Ingegneria e scienze informatiche ma sto valutando, in parallelo all’università, di intraprendere il percorso per diventare insegnante tecnico pratico, quello di laboratorio fondamentalmente — dice —. Questa estate farò ripetizioni e lavoretti occasionali per finanziarmi qualche viaggio". La sua classe si è distinta per aver sviluppato, nell’ambito del progetto europeo Lifeel, un’applicazione per la salvaguardia delle anguille in via d’estinzione, in collaborazione con il corso di laurea in Acquacoltura di Cesenatico. "L’idea della app è nata per facilitare la catalogazione delle anguille, che per riprodursi migrano nel mar dei Sargassi — spiega Eric —. Per legge una percentuale di quelle pescate deve essere rilasciata in mare e l’obiettivo è fare in modo che questo numero sia effettivamente utile alla loro conservazione. Quando arriva il momento di migrare, la dimensione degli occhi delle anguille aumenta, perché dovranno nuotare più in profondità. Proprio questo è il fulcro della nostra app: grazie alla misurazione dell’occhio possiamo capire in che fase si trovano. Per farlo abbiamo utilizzato l’intelligenza artificiale".