Riportato a terra e smaltito il relitto del Calimero Sampa

Nella mattinata di ieri sono iniziati i lavori per sgomberare la banchina di Ponente del porto, dove lo scorso 10 febbraio era stato trasportato da un grosso pontone ciò che rimaneva del Calimero Sampa, il peschereccio naufragato il 28 gennaio sugli scogli di fronte alla spiaggia di Cesenatico, nella zona Ponente, a 250-300 metri da riva, dove ci sono le barriere soffolte. I lavori sono stati svolti con la supervisione degli uomini della Guardia Costiera comandati dal tenente di vascello Francesco Marzolla, comandante dell’Ufficio circondariale marittimo.

L’imbarcazione era lunga circa 21 metri e a bordo vi lavoravano quattro uomini dell’equipaggio formato dall’armatore Andrea Tosi e da tre pescatori tunisini, fortunatamente tutti rimasti illesi nel sinistro. Per il relitto del Calimero sono state adottate le stesse procedure previste per le barche avviate alla demolizione, ossia con il recupero delle parti in metallo, ferro e acciaio (serbatoi, motore, gru, verricello, ancora, elica e cavi), il recupero della plastica e del legno trattato e verniciato dello scafo.

Prima di procedere al lavoro sulle parti, i tecnici si sono concentrati sui serbatoi, bonificandoli, effettuando il controllo dei gas e utilizzando dei prodotti degrassatori, con gli oli che sono stati poi smaltiti in contenitori con un codice dedicato. I lavori sono stati affidati alla ditta Rpa Group di Pesaro, specializzata nei lavori di bonifica ambientale e smaltimento dei rifiuti. Le maestranze hanno lavorato per l’intera giornata di ieri, impiegando motoseghe e varie attrezzature. Tuttavia i lavori saranno ultimati soltanto nella giornata di oggi, in quanto le strutture della chiglia sono molto grosse e pertanto occorre del tempo per suddividerle correttamente in legno e acciaio.

Giacomo Mascellani