Riprendono con due incontri le attività degli Amici della Malatestiana

Le attività degli ’Amici della Biblioteca Malatestiana’ di Cesena riprendono la prossima settimana con un doppio appuntamento. Giovedì alle 16.30 nella sala Lignea della Biblioteca Malatestiana il professor Giuseppe Gilberto Biondi, professore emerito dell’università di Parma, terrà il primo di due seminari dedicati a “Dante e Virgilio e la contemporaneità”. Titolo di questo primo incontro è “Se fosse amico il Re dell’universo”: l’amore tra Inferno e Paradiso.

Cambio di orizzonte, con un tuffo nella contemporaneità sabato quando alle 16.30 al Palazzo del Ridotto si parlerà di “Elezioni Usa, l’America al bivio. Trump contro Harris, gli scenari” con Lorenzo Pregliasco. Esperto di comunicazione politica e opinione pubblica, Pregliasco insegna all’Università di Bologna .

Con questa conferenza si apre il ciclo ’Democrazie in bilico. Tra autocrazia e democratura’, che propone un approfondimento su un tema tanto attuale quanto delicato come il futuro del sistema democratico a livello internazionale. In programma cinque incontri da qui a fine gennaio, con gli interventi di Maurizio Ridolfi (Università della Tuscia), Marco Valbruzzi (Università degli Studi Di Napoli Federico II), Danilo Breschi (Università di Studi Internazionali di Roma).

La rassegna ’Democrazie in bilico’ è sostenuta dal Bcc Romagnolo, che appoggia anche il concorso letterario ’Bibliotechiamo’, promosso dall’associazione per gli studenti delle scuole superiori. A fine ottobre, infine, partirà la nuova rassegna ’Malatestiana e dintorni’ dedicato ad approfondire aspetti della storia e del patrimonio artistico-culturale della Biblioteca e di Cesena.