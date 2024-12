Ripristino del centro sportivo di Ronta: lavori al via nella primavera 2025

Avranno inizio nella primavera 2025 i lavori di ripristino e di messa in sicurezza del centro sportivo di Ronta, fortemente colpito dall’alluvione del maggio 2023. Gli interventi, approvati dalla Giunta comunale e che hanno l’obiettivo di garantire la sicurezza degli utenti nello svolgimento delle varie attività sportive presenti, prevedono opere di rivalorizzazione della struttura e la realizzazione di un nuovo campo da calcio a 5 con manto sintetico.

Il costo complessivo del progetto equivale a un valore di 61mila euro, di cui 50mila derivanti dalla struttura commissariale e 11mila provenienti da un co-finanziamento esercitato da privati. I lavori prevedono una serie di attività che includono interventi di asportazione e di pulizia dell’area, la profilatura del perimetro attraverso l’utilizzo di mezzi meccanici e la conseguente stesura del terreno in una zona più esterna.

Ulteriori interventi riguarderanno la costruzione di una cordonatura e di una pavimentazione in erba sintetica, mentre le opere di pulizia del fondo presente saranno compiute con l’ausilio di idrolavaggio, stuccature e rasature effettuate tramite malta cementizia. A completare il tutto, infine, la realizzazione delle opere murarie necessarie per l’impianto di illuminazione.

Sulle opere si è espresso anche Christian Castorri, Assessore comunale allo Sport. "I lavori che interesseranno il polo sportivo di Ronta - dichiara Castorri - non solo si rendono necessari a seguito degli eventi atmosferici straordinari che hanno colpito il nostro territorio a partire dal maggio 2023, ma sono il frutto di una puntuale interlocuzione con la società Ronta Football Club. Su richiesta del centro sportivo stesso si procederà inoltre con la realizzazione, in prossimità del campo da calcio a 11, di un campo da calcetto in erba sintetica dotato di impianto di illuminazione. È per noi fondamentale sostenere il lavoro delle società che operano nella nostra città incentivando i più giovani a un’ampia partecipazione alla vita sportiva cittadina".