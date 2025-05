Ripristino della fogna bianca in via Cavour

Nella zona di Ponente a Cesenatico sono in corso i lavori per il ripristino della fognatura bianca in via Cavour, nel tratto compreso tra via Mameli e via Maroncelli.

Gli interventi sull’importante strada che collega via Mazzini con il lungomare, sono eseguiti dalla ditta Coromano di Fratta Terme. I lavori erano cominciati alla fine del mese di febbraio con la pulizia approfondita della fognatura e una videoispezione eseguita nel mese di marzo allo scopo di verificare l’entità precisa del danno.

Una volta accertato il cedimento della condotta, i tecnici comunali hanno verificato i tracciati e la presenza dei sottoservizi, prima di passare all’ultima fase delle operazioni che è entrata nel vivo e ha richiesto la chiusura temporanea della via per motivi di sicurezza.

Il lavoro prevede la sostituzione delle condotte per un tratto di circa 15 metri, costituite da tubazioni, con un investimento di 100mila euro.

Ieri il sindaco Matteo Gozzoli è intervenuto in questi termini: "I lavori per la sistemazione della fogna bianca in via Cavour sono entrati nel vivo già da qualche giorno e contiamo di ultimarli entro la fine del mese, in modo da liberare prima dell’estate una via d’accesso importante per tutta la zona di Ponente".

