Ripristino impianti di sollevamento delle fogne

La giunta comunale ha approvato il progetto per il ripristino di due impianti di sollevamento della fognatura bianca danneggiati dall’alluvione di ottobre 2024. Si tratta del ’Metano Bianca’ sulla Statale Adriatica e l’ex Vigili a Ponente, all’incrocio tra via Squero e via Matteucci. L’obiettivo degli interventi è il ripristino degli impianti che hanno registrato avarie su componenti elettriche e meccaniche, quadri elettrici, sensori e pompe idrovore. Nell’impianto ex-Vigili si prevede la sostituzione di una valvola di ritegno, la posa di una idrovora e l’installazione di una elettropompa sommergibile. Nel Metano Bianca occorre invece sostituire il quadro elettrico ed i sensori di livello. E’ prevista la sostituzione integrale del quadro con l’impiego di inverter ed il sensore di tipo galleggiante sostituito con sonde a radar. Questi lavori prevedono un investimento di circa 200mila euro, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna.

Il sindaco Matteo Gozzoli sottolinea proprio le buone notizie che arrivano da Bologna: "Dall’alluvione di ottobre 2024 abbiamo messo in campo, grazie ai finanziamenti regionali, 450mila euro di investimenti per intervenire sugli impianti di sollevamento e gli idrovori danneggiati. Sono opere che spesso non si vedono, ma sono fondamentali per la sicurezza del territorio".

g.m.