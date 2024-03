"Ripuliamo la spiaggia dagli oggetti di plastica per la buona salute del nostro meraviglioso pianeta"

Alcune attività richiedono una collaborazione con dei partner, per esempio la nostra scuola quest’anno si è organizzata con il Comune per implementare un erogatore di acqua con un sistema di purificazione per farci abituare sempre più all’uso delle borracce o comunque di contenitori per sostituire progressivamente le bottiglie di plastica. Un’altra azione che la nostra scuola vanta sono le nostre Aule Natura, inaugurate lo scorso anno, una nel giardino di entrambe le sedi: in via Sozzi un’area incolta è stata trasformata in un giardino mediterraneo con erbe aromatiche, ideale anche per la lettura grazie a tendaggi e panchine e non poteva mancare l’orto didattico presente anche in via Cremona con il progetto ’Io coltivo’. Ci sono poi tante altre attività come la pulizia del giardino oppure l’adesione ad iniziative come quella proposta da Legambiente per ripulire la spiaggia dai rifiuti. Sicuramente sono tante le iniziative e attività da mettere in campo e gli stessi alunni possono fare proposte. Queste inziative sono una bella occasione per capire che anche grazie a piccole cose, si possono raggiungere grandi obiettivi, ma soprattutto abbiamo capito che è anche nostra responsabilità custodire la bellezza e la buona salute del nostro meraviglioso pianeta.