Ripulisce il mare per hobby Turista spazzino in azione

di Ermanno Pasolini

Prima le scogliere, poi la foce del Rubicone. Non si ferma Simone Riva, 50 anni, turista di Peschiera Borromeo in provincia di Milano, che continua a coltivare un hobby particolare e unico: ripulire le scogliere prospicienti le spiagge delle località balneari San Mauro Mare, Savignano Mare e Gatteo Mare, dalle reti delle cozzare e rifiuti in generale. Da quasi cinquant’anni, poco dopo la nascita, arriva in vacanza a San Mauro Mare per le ferie, e da oltre trent’anni anche per coltivare il suo hobby marittimo. Dieci anni fa ha comprato un appartamento a Savignano Mare e spesso nei weekend arriva al mare e inizia a coltivare il suo hobby: portare via tutta la sporcizia che trova in giro. Durante le vacanze Simone Riva è tornato al mare e dall’inizio di agosto fino alla fine del mese sta pulendo le scogliere. Racconta Simone Riva davanti al Bagno Adolfo: "Nella foce del Rubicone a Gatteo Mare ho già tolto circa una tonnellata di rifiuti, dalle gomme delle auto, secchi di vernice vuoti, confezioni di detersivi, per non parlare della enorme quantità di plastica varia, carta e cartone che la gente getta irresponsabilmente nel fiume, anche se i comuni hanno tanti cassonetti per la raccolta differenziata e le isole ecologiche dove portare rifiuti ingombranti. Fra le cose curiose ho trovato tanti accendini per sigarette, blocchi di polistirolo in quantità molto superiore agli anni passati e reti delle cozzaglie. Mi hanno aiutato molto alcuni amici di San Mauro Mare come Alessandro Neri e Cristina Camilletti del Camping Villaggio Rubicone e i bagnini della Grandi Spiagge. E comunque fino a quando il fisico me lo permetterà sarò ancora qui a pulire il Rubicone e le scogliere". Il ‘turista spazzino’ spiega così la sua missine: "Passo anche sei ore al giorno a pulire il Rubicone e le scogliere. Il mio obiettivo è di togliere a fine mese dieci tonnellate di rifiuti, anche perchè ho visto che incagliata fra le scogliere c’è tanta immondizia, rifiuti dannosi e le stesse vanno ripulite. Ho anche la passione per la musica e ho inciso un disco tormentone estivo che si trova su Youtube dal titolo ‘Non abbandonare il cane’ rivolto a tutti coloro che in estate per andare in vacanza abbandonano gli animali o in collina o più spesso negli autogrili delle autostrade. Ma prima di tutto rimane il mio hobby: pulire il Rubicone e le scogliere delle nostre località marittime da tutto quello che la gente butta in acqua o lascia sulle sponde dello storico Rubicone. Basterebbe un po’ più di civiltà, che la gente tenesse con sè i rifiuti e li mettesse nel primo cestino che incontra visto che ormai ovunque i Comuni ne hanno dislocati a centinaia fra spiaggia ed entroterra. Il mio sogno è di arrivare una delle prossime estati e trovare tutto pulito".