Ripulito il Cammino di San Vicinio

È stato ripristinato il tratto di strada del Cammino di San Vicinio, che si sviluppa dalla Via Cento alla Via Rio Capazza. Inoltre è stato ripulito anche un tratto del lungo fiume Roversano-Borello, lungo l’argine del fiume Savio.

L’Associazione Il Cammino di San Vicinio esprime un sentito ringraziamento a tutti i volontari che hanno partecipato ai lavori. Inoltre, da parte loro anche vari cittadini e vari appassionati delle escursioni a piedi e in bike hanno espresso il loro riconoscimento e apprezzamento ai volontari.

"Senza di loro – considerano – non ci sarebbe la manutenzione e senza manutenzione non ci sarebbero i sentieri e i cammini per salutari e suggestive escursioni".