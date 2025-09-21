Un'eredità da coltivare

Valerio Baroncini
Un'eredità da coltivare
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica ricchiAutista busIronman CerviaSciopero generaleTicket fuorileggeSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaRipulito il ’Machiavelli’. Parcheggio sgomberato dai bivacchi dei senzatetto
21 set 2025
REDAZIONE CESENA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Ripulito il ’Machiavelli’. Parcheggio sgomberato dai bivacchi dei senzatetto

Ripulito il ’Machiavelli’. Parcheggio sgomberato dai bivacchi dei senzatetto

Intervento contro il degrado urbano nell’area di sosta che ora è tornata utilizzabile. La polizia è intervenuta dopo la denuncia dei residenti della zona.

Intervento contro il degrado urbano nell’area di sosta che ora è tornata utilizzabile. La polizia è intervenuta dopo la denuncia dei residenti della zona.

Intervento contro il degrado urbano nell’area di sosta che ora è tornata utilizzabile. La polizia è intervenuta dopo la denuncia dei residenti della zona.

Sgomberato il parcheggio Machiavelli adibito a giacigli di soggetti senza fissa dimora. È uno degli interventi condotti dalla polizia nelle attività per contrastare il degrado nelle zone più a rischio di Cesena.

Le operazioni, coordinate dal Commissariato di Cesena, vedono anche l’impiego dei reparti Prevenzione crimine di Bologna. Particolare attenzione è stata data dunque alla zona del parcheggio Machiavelli (nella foto), nell’ultimo periodo oggetto di denunce da parte dei cittadini secondo cui è divenuto un luogo di bivacco e di degrado. Ieri mattina i poliziotti del Commissariato, con il supporto degli operatori di Hera, hanno realizzato un’attività sgombero e di pulizia dei locali del parcheggio, adibiti a giacigli di soggetti senza fissa dimora, ripristinando la struttura e rimettendola nuovamente a disposizione dell’utenza. I controlli hanno riguardato anche altri luoghi della città, come la zona della stazione, il Cubo e il parcheggio sottostante, via Quasimodo, piazza Sciascia, corte Zavattini. Le zone continueranno ad essere monitorate anche nei prossimi giorni così da garantire ilcontrollo del territorio e la prevenzione dei reati.

Complessivamente sono state controllate 429 persone, 159 veicoli e denunciati a piede libero in totale cinque persone, per reati che vanno dalla violazione delle norme sulle sostanze stupefacenti e sul testo unico dell’immigrazione, al possesso di oggetti atti ad offendere.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata