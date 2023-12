Riqualificate 23 strade comunali stanziamento di 532mila euro

Consuntivo da parte del sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, sulla realizzazione del programma 2023 di riqualificazione delle strade comunali.

Dice, a proposito, Baccini: "Ventitrè strade (foto) e due nuovi parcheggi. E’ questa la consistenza del programma annuale di riqualificazione strade 2023 del Comune di Bagno, che lo ha sostenuto con uno stanziamento complessivo di 532.326 euro. Il programma di quest’anno, sulla riqualificazione delle strade, rientra nel quadro di una programmazione pluriennale più ampia". Baccini entra nei dettagli: "Col programma riqualificazione strade è stato finanziato anche l’ampliamento di due parcheggi a San Piero, con la creazione di 20 nuovi posti auto al parcheggio dell’Orto di Fedelino ed altri 20 posti al parcheggio di via Coltelli, in corso di esecuzione. Poi nel 2023 sono state riqualificate 23 strade: quella di Ca’ Pesarini, Ospedaletto, Paganico, Corzano, via Nello Fattini, vialetto di ingresso all’Asilo Nido, strada del Trino, strada della Sega, via Leonardo da Vinci, via Gramsci che sarà oggetto di prossimo intervento".

Prosegue Baccini: "Oggetto di riqualificazione sono state anche le strade vicinali ad uso pubblico, per le quali il Comune interviene in collaborazione con il Consorzio di Bonifica, come le strade Molino-Piancastello, Fossatone di Sotto, Sorbo-Montesorbo, Dispettosa, Vessa-Brioli, Paretaio-Montesalvetti, Palazzaccio- Bacino, Monsavino-Poggio del Bue, Ortali, Garzi, Camarello-Pratopiano, Tramonte, Aia. Rimangono fuori dall’aggiornamento gli interventi eseguiti sulle strade coinvolte dalle frane connesse all’alluvione di maggio. Inoltre, si sta già lavorando al programma di manutenzione delle strade 2024, per il quale è stato riservato nel bilancio di previsione 2024 un primo stanziamento di 265.000 euro".

Gilberto Mosconi