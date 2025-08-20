Riqualificazione degli alberghi: "Agevolazioni urbanistiche e fondi"

Ci saranno incentivi urbanistici per ristrutturare gli alberghi e si investirà sui collegamenti in aereo e in treno. Lo ha anticipato ieri a Cesenatico l’assessore regionale al turismo Roberta Frisoni, intervenendo a un incontro al Bagno Ines, dove sono intervenuti Andrea Falzaresi di Club Family Hotel e Gianluca Scialfa di Color Holiday, le due principali catene alberghiere in Europa nel settore delle vacanze delle famiglie con bambini. I due imprenditori, affiancati da Alfonso Maini di Adac Federalberghi, dal sindaco Matteo Gozzoli di Cesenatico e da Terzo Martinetti di Glamping, hanno fatto un primo bilancio della stagione 2025, con numeri sostanzialmente in linea con la scorso anno, in una estate difficile, dove per riuscire a tenere sul mercato turistico sempre più complicato e in trasformazione, le aziende hanno dovuto investire molto in promozione e tenere aperta la finestra di mercato. Gli operatori turistici chiedono una politica a favore delle riqualificazioni alberghiere, meno burocrazia e collegamenti migliori per i vacanzieri italiani e stranieri. Una strategia complessiva per rilanciare la riviera e rispondere sempre meglio alle richieste e alle esigenze del turismo moderno.

L’assessora Frisoni proprio su questi temi ha dato delle indicazioni precise: "Il nostro prodotto è da rinnovare e l’offerta da diversificare. In Emilia-Romagna come pubblico non siamo mai stati fermi, lo dimostrano i progetti realizzati per riqualificare i lungomare. Ci siamo concentrati sulla promozione ed ora è il momento di farlo sul prodotto, assieme ai privati. Stiamo lavorando per dare incentivi urbanistici per chi riqualifica gli hotel, ma anche per garantire incentivi economici, perché chi ha una struttura medio piccola e a conduzione familiare, non avendo la possibilità di espandersi per questioni di spazio, deve comunque avere la possibilità di avere un aiuto economico se deve abbattere il vecchio albergo o pensione, per ricostruirne un altro. Inoltre dobbiamo coinvolgere nel progetto le banche del territorio per sostenere gli imprenditori, ma anche le istituzioni e i fondi di investimento che solitamente non dialogano con le piccole imprese ma assieme possiamo farlo. Realizziamo subito un masterplan con i Comuni e le associazioni di categoria, per una nuova sfida della riviera".

Il 2026 sarà l’anno dei mercati esteri e dei collegamenti: "Dobbiamo sfruttare al meglio i nostri aeroporti di Rimini Forlì e Bologna, sui quali stiamo lavorando, ma anche sui collegamenti ferroviari, portando i turisti da Germania e Austria in treno, per farli arrivare a Ravenna e quindi accompagnarli in tutte le località della riviera che desiderano raggiungere. Di conseguenza la promozione sui mercati esteri dovrà essere fatta principalmente sui Paesi collegati da linee aeree e dalle tratte ferroviarie".

In questo momento in cui si parla di rinnovamento del prodotto, Falzaresi e Scialfa sono presi ad esempio, in quanto già da diverse stagioni rinnovano le loro offerte, ed assieme a Maini sono intervenuti in questi termini: "Le parole dell’assessore Frisoni sono musica per le nostre orecchie, siamo giunti ad un punto di non ritorno ed è il momento di unire pubblico e privato in un grande progetto di rilancio turistico". Terzo Martinetti di Glamping (Cesenatico Camping Village e Pineta sul Mare), sostiene questa linea: "Dieci anni fa fatturavamo 4 milioni e oggi 12 milioni all’anno, proprio perché abbiamo investito sul prodotto ed i servizi. Questa è la strada giusta, perché oggi e domani, per fare turismo, occorre dare dei servizi". In coclusione il presidente di Adac Federalberghi, Alfonso Maini, è stato categorico: "Gli operatori turistici non devono perdere questa occasione di rilancio, siamo arrivati ad un punto in cui dobbiamo alzare il livello di qualità e arricchire la nostra offerta".