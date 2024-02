Riqualificazione del lago di Quarto: inizia l’iter tecnico

Prosegue la triangolazione istituzionale tra la Valle del Savio e Roma sul progetto del lago di Quarto (foto). Martedì mattina si è tenuto un nuovo incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a cui hanno partecipato la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, il sindaco di Sarsina Enrico Cangini con il vice Gianluca Suzzi e il consigliere comunale Simone Bartolomei, oltre a Sogesid, Enel ed alla Struttura commissariale del Generale Figliuolo.

Si è così avviato l’iter tecnico per approfondire la fattibilità del progetto di riqualificazione, che ha come obiettivo l’utilizzo dell’invaso quale strumento di mitigazione dell’intensità della piena del fiume Savio. Il vantaggio di Quarto è che si trova in una posizione baricentrica rispetto alla Vallata e con un bacino idrografico sotteso di centinaia di chilometri quadrati che lo rendono un punto nevralgico di mitigazione. L’intervento vede quindi la sicurezza idraulica come obiettivo principale.

"Continuiamo a lavorare su questa progettazione strategica – spiega Buonguerrieri – consapevoli dell’importanza strategica che il lago di Quarto può avere per tutta la Valle del Savio. Può essere un prezioso invaso per lo stoccaggio della risorsa idrica ma, e può avere un ruolo importante anche nella difesa idraulica del territorio".

"C’è poi il tema turistico – aggiunge –. Questo specchio d’acqua, e i progetti portati avanti dall’Amministrazione comunale di Sarsina lo dimostrano, può essere un richiamo per tanti visitatori. La sua riqualificazione rappresenterebbe un’occasione turistico imprenditoriale per tutta la vallata. Con la collaborazione del Ministero, nella persona del Viceministro Galeazzo Bignami, stiamo portando avanti tutti gli approfondimenti necessari su questi fronti".