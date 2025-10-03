Riqualificazione del ‘Pascal’. Cantiere aperto solo nell’ala sud

Resta il fascino di una struttura che racconta un pezzo di storia di Cesena, di un edificio che dal 1911 al 1961 fu in pratica il primo ospedale novecentesco della città e che dopo aver cambiato veste ha cominciato ad accogliere generazioni di studenti. Oggi a quel complesso che guarda il cavalcavia Kennedy si sono aggiunte le nuove dotazioni strutturali in grado di renderlo sicuro dal punto di vista antisismico e funzionale sotto l’aspetto energetico. Così l’Istituto Tecnico Tecnologico Blaise Pascal sta entrando nella fase finale dell’opera di restyling iniziata ai tempi della pandemia e che dovrebbe arrivare a conclusione entro la primavera del 2026. Ieri mattina il sindaco e presidente della Provincia Enzo Lattuca, insieme al consigliere all’edilizia scolastica Nicola Dellapasqua, ha visitato gli spazi che dall’inzio del nuovo anno scolastico sono tornati a disposizione degli studenti: 16 aule, sei laboratori e una biblioteca che hanno permesso di dare una risposta importante alle esigenze logistiche della popolazione studentesca cittadina. "Stiamo vedendo i frutti di un percorso iniziato con un’assemblea pubblica alla presenza dei docenti e delle famiglie che si tenne prima dello scoppio della pandemia – ha ricostruito Lattuca – Allora venne stabilito che piuttosto che realizzare ex novo un’altra scuola, la soluzione giusta sarebbe stata quella di restaurare quella attuale. Una scelta lungimirante, tanto più che in relazione a questo tipo di intervento sono stati stanziati anche 5 milioni e 270.000 euro legati ai fondi del Pnrr". All’inizio dello scorso anno scolastico erano stati resi agibili il seminterrato e la palestra, ora si è aggiunta l’ala nord, il che significa che il cantiere resta attivo soltanto nel comparto sud. "Presenzieremo all’inizio del prossimo anno proprio in questi spazi – ha anticipato – Lattuca – che saranno finalmente ultimati, anche sotto l’aspetto estetico con una completa tinteggiatura delle pareti esterne. L’istituto Pascal riavrà tutti i suoi spazi e questo garantirà migliori servizi per tutti. Riguardo agli altri interventi già compiuti, abbiamo riqualificato il complesso che ospita l’Istituto tecnico commerciale Renato Serra e una parte del tecnico per geometri Garibaldi-Da Vincie del professionale Versari-Macrelli".

Luca Ravaglia