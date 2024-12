Riqualificazione della stazione. Caccia ai fondi della Regione

Creare una nuova porta verde per la città, che migliori la qualità urbana dell’area strategica della stazione. La zona della stazione ferroviaria di Cesena è interessata da una articolata e innovativa opera di rigenerazione urbana, corrispondente a 11 milioni di euro, che ad oggi viaggia su due fronti: quello della futura autostazione, nell’area dell’ex scalo merci, e in piazzale Karl Marx, all’interno di un perimetro definito dalla presenza delle scuole superiori e degli spazi didattici dell’Università. Ma c’è una terza area che sarà coinvolta da interventi di messa in sicurezza, manutenzione, o recupero, anche integrale. È questo il caso di piazzale Aldo Moro, il cui intervento di riqualificazione (una superficie complessiva di 11.670 metri quadrati), nell’ambito del progetto di rigenerazione ‘Prossima stazione Cesena: una nuova porta verde alla città’, è stato candidato dall’Amministrazione comunale al bando regionale ‘Rigenerazione urbana 2024’ con la richiesta di un finanziamento complessivo pari a 1.250.000,00 euro a cui si sommeranno ulteriori 525 mila euro di risorse comunali.

"La rigenerazione di piazza Aldo Moro – commenta l’assessora alla rigenerazione urbana Cristina Mazzoni – costituisce l’intervento di completamento di un più ampio programma che coinvolge l’intero comparto urbano afferente alla stazione. Ci troviamo in un’area storica della città dove sorgeva il polo produttivo-industriale dell’Arrigoni ed è proprio tenendo bene a mente la sua vocazione che, nel 2019, è stato avviato il programma di rigenerazione nato con il progetto ‘Kairós’. L’esito del concorso, che prevedeva lo sviluppo di un progetto architettonico organico, fatto di verde, percorsi ciclopedonali e aree attrezzate, ha portato alla formulazione del progetto di rigenerazione urbana organizzato suddividendo il grande comparto in tre settori: autostazione, piazzale Karl Marx e piazza Aldo Moro, oggi oggetto del bando regionale 2024".

La durata complessiva degli interventi è definita dal Bando nelle seguenti tempistiche: il termine ultimo di inizio lavori è fissato al 31 marzo 2026; il termine ultimo di fine lavori è fissato al 31 marzo 2029. Il collaudo dell’opera e la relativa rendicontazione dovranno essere conclusi entro e non oltre il 31 dicembre 2029. Il progetto è considerato di valenza strategica per Cesena e per l’Unione dei Comuni della Valle del Savio.