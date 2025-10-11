Riqualificazione della viabilità. Iniziati i lavori in via Egisto Ricci

Iniziati i lavori del primo stralcio di riqualificazione e riorganizzazione della viabilità di via Egisto Ricci, nel cuore del centro abitato di Sogliano, nel tratto tra le vie Roma e Fratelli Cervi. Un investimento di 700mila euro, finanziato dall’Amministrazione, che rappresenta un passo decisivo verso un centro urbano più ordinato, sicuro e accogliente. Il progetto, affidato all’impresa Mattei Lavori Edili e Stradali di Villa Verucchio, prevede un’importante opera di riordino estetico e funzionale della carreggiata e delle sue pertinenze, con la realizzazione di nuove pavimentazioni, stalli di sosta riorganizzati e marciapiedi più ampi e accessibili. I lavori avranno una durata di 270 giorni solari e consecutivi. Accanto a questo intervento, è già previsto un secondo stralcio che proseguirà nel tratto da via Roma al lavatoio, per un ulteriore investimento di 300mila euro. Ha detto la sindaca Tania Bocchini: "E’ un intervento complesso che seguiamo quotidianamente insieme alla direzione lavori per garantire l’integrazione tra spazi pubblici e privati e un risultato funzionale per chi abita la via, chi la percorre a piedi e per la circolazione di mezzi. L’intervento fa parte di un progetto più ampio. Il passo successivo, riguarda via XX Settembre".