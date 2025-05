Riqualificazione dell’area: "Diventerà un boulevard"

"La vera sfida da vincere per risolvere una volta per tutte la questione della sicurezza nell’area della stazione è quella di cambiare le sue frequentazioni. Certo, non è semplice e non tutto può ruotare sul solo intervento di riqualificazione del comparto. Però abbiamo le idee chiare per fare in modo che gli studenti restino i veri protagonisti di quegli spazi, alla mattina durante l’apertura dei loro istituti, ma anche al pomeriggio e alla sera". L’auspicio è del sindaco di Cesena Enzo Lattuca e degli assessori Christian Castorri e Luca Ferrini che al termine del sopralluogo effettuato insieme al Resto del Carlino nell’area del Cubo, hanno osservato i progressi del cantiere dal quale dovrà nascere la nuova area antistante l’ingresso della stazione ferroviaria, dopo che il capolinea dei bus sarà diventato operativo nella nuova autostazione in corso di realizzazione in viale Europa. In quel cantiere si sta lavorando intensamente – hanno commentato Lattuca, Castorri e Ferrini – e allo stesso tempo procedono i lavori nell’area vicino alle scuole. La pavimentazione sta prendendo forma, sono state gettate le basi per la realizzazione della fontana le prospettive sono interessanti. Andremo però oltre il contesto del ‘giardino’, favorendo l’apertura di un chiosco che possa fare da catalizzatore di eventi, come per esempio è successo in passato nell’area dei Giardini Savelli piuttosto che nel parco della ‘Buca’ alle Vigne. L’alula magna dell’università alla sera dovrà diventare un auditorium in grado di ospitare tanti eventi e la riqualificazione dell’attuale sede di Psicologia giocherà un altro ruolo importante. Le iniziative dovranno essere costanti e di qualità. Possiamo davvero fare in modo che questa zona diventi un ‘boulevard’ di accesso al cuore della città. Senza più cattive frequentazioni". Servirà anche l’apporto di Ferrovie, a cui è in campo l’intervento di restyling della zona della stazione ferroviaria, compresi gli spazi esterni. Opera che in effetti però al momento sta procedendo davvero a scartamento ridotto.