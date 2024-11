Riqualificazione dell’ingresso Fiera

L’ingresso della Fiera di Cesena e il Mercato Ortofrutticolo saranno riqualificati con una spesa totale di 160mila euro. A Pievesestina, all’altezza dell’ingresso della Fiera di Cesena, la prossima primavera prenderanno avvio una serie di interventi il cui progetto è stato approvato dalla Giunta comunale, dopo essere stato condiviso con Cesena Fiera e For, Filiera Ortofrutticola Romagnola. Si interverrà con lavori di tombinamento dello scolo consorziale Dismano lungo l’omonima via, nel tratto compreso tra l’ingresso est della Fiera e la tombinatura esistente sul fronte della proprietà Casanova per una lunghezza di circa 15 metri, e con la creazione di una fermata del trasporto pubblico locale. L’attuale canale, realizzato nel 1972, rappresenta una situazione di rischio per gli utenti della strada e per tutti coloro che si recano nell’area dove insistono la fiera di Cesena e il mercato ortofrutticolo. L’intervento proposto con il recupero dello spazio derivante dal tratto da tombinare permetterà di realizzare sul lato ovest di via Dismano una pensilina protettiva per una fermata autobus specifica. "Il progetto – commenta l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – è stato pensato per accrescere il livello di sicurezza stradale lungo la via Dismano, arteria spesso interessata da sinistri che coinvolgono diversi mezzi, ma anche per potenziare la rete di collegamenti tra questa zona e il centro. Interverremo dotando questo tratto di una fermata del trasporto pubblico locale in prossimità dell’accesso principale ai padiglioni e alle sale convegno della Fiera. È questa un’opera infrastrutturale necessaria, ad oggi mancante, che migliorerà nettamente gli spostamenti dalla stazione ferroviaria verso quest’area pubblica cittadina".