Riqualificazione energetica al Ridotto

L’efficientamento dal punto di vista energetico degli edifici scolastici e pubblici Rendere gli edifici scolastici e pubblici è uno degli obiettivi fissati dall’amministrazione comunale di Cesena nel piano di interventi in collaborazione con Energie per la Città. In questo quadro va visto il piano dei lavori giugno 2024-giugno 2025 per opere di manutenzione straordinaria a palazzo del Ridotto e alla scuola ‘Mulini’, per un importo complessivo di 200 mila euro.

I lavori a Palazzo del Ridotto riguardano la sostituzione del generatore di calore esistente con un nuovo generatore a condensazione e modulare. Si prevede poi l’eliminazione del termo-accumulo esistente per la produzione dell’acqua calda sanitaria con l’installazione di boiler elettrici nei locali servizi. In tal modo si eviterà l’accensione della caldaia nel periodo estivo (ovvero, dal mese di aprile al mese di ottobre) con un risparmio sui consumi di gas metano. L’impianto termico e il nuovo generatore saranno regolati e controllati attraverso il telecontrollo come avviene per tutti gli impianti degli edifici pubblici di proprietà del Comune di Cesena. Obiettivi primari dell’intervento sono la riqualificazione energetica dell’impianto termico a servizio dell’edificio; il miglioramento dell’affidabilità dell’impianto termico ma anche del comfort termico nei locali.

In relazione al polo scolastico dei Mulini si procederà con l’installazione di sistemi a pompa di calore nelle sezioni dell’edificio per il raffrescamento estivo e l’integrazione del riscaldamento invernale. Questo comporta di poter usufruire delle pompe di calore nelle mezze stagioni o ad inizio della stagione invernale, anziché utilizzare il generatore di calore esistente, con un conseguente risparmio sul consumo di gas metano. I lavori sono previsti per l’estate 2025, in modo da non interferire con il centro estivo.