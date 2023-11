Riqualificazione energetica. Luci led nelle scuole di Ronta. Macerone e Pievesestina

Il Comune di Cesena ha avviato una serie di lavori di efficientamento energetico in diversi edifici scolastici cittadini. In seguito a un’analisi effettuata da ‘Energie per la città’ era infatti emersa la necessità di intervenire nella scuola elementare di Ronta e nelle materne di Macerone e Pievesestina, in quest’ultimo caso con il solo riferimento al sistema di emergenza. In tutti questi casi l’attuale impianto di illuminazione verrà sostituito con nuovi corpi a led ad alta efficienza energetica.

"L’obiettivo di questa programmazione di interventi che annualmente interessa alcuni plessi scolastici della nostra città – commentano il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – è di rendere le nostre scuole modelli di efficienza energetica e sostenibilità. Un’ambizione che parte da interventi strutturali ed è rafforzata dai piccoli gesti della popolazione scolastica. Due sono i risultati da raggiungere: maggiore risparmio energetico ed elevata sicurezza degli edifici". A questo proposito, la giunta ha approvato il progetto esecutivo ‘Manutenzione straordinaria impianti 2023’ predisposto da Energie per la Città e contenente gli interventi di riqualificazione energetica in edifici comunali per l’importo complessivo di 200.000 euro.

Gli interventi di riqualificazione energetica dei sistemi di illuminazione prevedono l’installazione di corpi illuminanti a led ad alta efficienza con sistema di controllo automatico del flusso luminoso. Tale sistema innovativo prevede dei sensori intelligenti in grado di rilevare sia la presenza di persone e sia l’illuminazione naturale presente nell’edificio e di regolare quindi l’intensità luminosa dei corpi illuminanti in relazione a questi parametri fino allo spegnimento completo dell’impianto senza presenza di personale.

L’amministrazione comunale evidenzia che secondo Ecosistema Scuola, il report di Legambiente sulla qualità dell’edilizia scolastica, Cesena è tra le prime città a livello nazionale che hanno svolto le indagini diagnostiche in tutti gli edifici scolastici programmando e realizzando opere di messa in sicurezza. Si evidenzia l’intervento della scuola media “Plauto” premiata come esempio europeo di riqualificazione energetica, per la quale sono stati assegnati al Comune importanti contributi nell’ambito del “Settimo Programma Quadro per la Ricerca” dell’Ue, ma anche altri interventi di rilievo svolti sia sull’involucro che sugli impianti.