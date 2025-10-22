"Riqualificazione hotel e Pug per rilanciare il nostro turismo"

Correggere il Pug, rilanciare la riqualificazione alberghiera, sbloccare la partita Falkesteiner, ripristinare manutenzioni e decoro. Sono queste le proposte del centrodestra di Cesenatico, formato da Lista Buda, Fratelli d’Italia e Lega, alla luce del recente incontro di Adac Federalberghi. "Siamo grati all’Adac per averci invitato a partecipare ad un confronto utile e franco. Dopo anni di scelte unilaterali, l’attenzione alle voci di chi lavora nel turismo è il punto di partenza per rimettere Cesenatico in rotta. Dal dialogo con le categorie emerge un quadro chiaro: mentre in tutta Italia il turismo cresce, il modello balneare soffre e la nostra città, palesemente impreparata di fronte ai nuovi scenari, rischia di restare ferma. Il Piano urbanistico va corretto senza indugi, perché oggi chi vorrebbe investire in qualità incontra ostacoli e burocrazia. La riqualificazione delle strutture ricettive è la condizione per alzare gli standard, allungare la stagione, attrarre mercati che cercano comfort, servizi e sostenibilità".

L’urbanistica è un nodo cruciale per il centrodestra: "Negli ultimi anni abbiamo visto tanti alberghi trasformarsi in appartamenti anche in zone a vocazione turistica, mentre a Ponente, dove esiste un’area degradata che grida allo scandalo, si rimanda al mittente la proposta di un gruppo prestigioso come Falkesteiner che, quella porzione di città, l’avrebbe riqualificata a sue spese. Si tratta di un’opportunità straordinaria che l’amministrazione continua a non cogliere".

g. m.