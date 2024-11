Riqualificazione piazze, 200mila euro dalla Regione

Il Comune di San Mauro Pascoli ha ottenuto un finanziamento di 200mila euro destinato alla sistemazione e alla riqualificazione delle piazze Mazzini e Battaglini, in pieno centro storico. Questo contributo rientra nell’ambito del primo bando della nuova legge regionale per lo sviluppo dell’economia urbana e la valorizzazione delle aree commerciali. Grande soddisfazione per il sindaco Moris Guidi: "L’intervento avrà un costo complessivo di circa 500mila euro, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna per 200mila euro, e si pone l’obiettivo di migliorare la qualità delle due piazze cittadine, cuore pulsante della nostra comunità locale, e incentivarne così lo sviluppo commerciale. Verrà razionalizzata infatti l’accessibilità e migliorata l’estetica delle piazze coinvolte, creando spazi più funzionali, fruibili e accoglienti per i cittadini, per i visitatori e per i commercianti locali. La riqualificazione di piazza Mazzini e di piazza Battaglini rappresenta per noi un’opportunità per valorizzare il centro storico e per sostenere l’economia locale, con l’obiettivo di rendere il territorio più attrattivo sia per i residenti sia per i turisti, rispondendo altresì alle esigenze di una cittadinanza sempre più attenta alla qualità degli spazi urbani".

Il progetto di San Mauro Pascoli si inserisce all’interno di una più ampia strategia regionale, che prevede investimenti mirati per lo sviluppo di nuovi spazi commerciali, la valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale e la promozione del territorio attraverso campagne di marketing, eventi e strumenti digitali per il turismo. Sono, infatti, 36 i progetti di Comuni e Unioni cofinanziati dalla Regione Emilia Romagna con oltre 4 milioni di euro. Conclude il sindaco Guidi: "Questo contributo rappresenta un passo importante verso il rafforzamento del tessuto economico locale e il miglioramento della qualità della vita urbana".

Soddisfatto anche Simone Pascuzzi, capogruppo di minoranza della lista ’San Mauro Futura’: "Dal punto di vista estetico non abbiamo nulla da dire a riguardo. Si è tenuto conto, con questa nuova revisione del progetto, delle varie critiche mosse, non solo nostre, su piazza Battaglini o piazza della chiesa durante i vari incontri pubblici del progetto ’Piazziamoci’. Dal rendering si può vedere che il palco non è più presente in piazza Battaglini e le aiuole architettoniche sono dislocate in prossimità della torre civica, non intralciando la funzione di sacralità della Chiesa. Ottimo il concetto del corridoio verde lungo via Tosi, che incanala il flusso veicolare verso via Pascoli, eliminando i parcheggi selvaggi che purtroppo quotidianamente assistiamo. E’ senz’altro un inizio, soprattutto se si vuole concretamente creare quel brand territoriale sammaurese che attualmente manca".

Ermanno Pasolini