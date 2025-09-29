La riqualificazione della riviera: i waterfront della Romagna in vetrina alla Biennale di Roma

Cesena, 29 settembre 2025 – I progetti di riqualificazione dei lungomare nella costa romagnola, sono stati i protagonisti all’ottava Biennale dello Spazio Pubblico svoltasi a Roma. Si è trattato di una vetrina internazionale che ha visto protagonisti architetti, urbanisti ed intellettuali, dibattere sui temi dell’urbanistica e dello spazio pubblico. Tra i partecipanti l’architetto Cristian Gori originario di Bellaria Igea Marina e socio del Rotary Club Cesenatico Mare, il quale assieme all’associazione Waterfront Lab fondata da Franco Giacotti, ha coordinato una speciale sessione sui waterfront. E’ un argomento di grande attualità, alla luce degli importanti progetti già realizzati, come nel caso di Rimini e San Mauro Mare, Pinarella e parte di Bellaria, di progetti in corso come quello di Cesenatico e di quelli futuri come l’ambizioso waterfront di ben 35 chilometri a Ravenna. In precedenza, lo scorso anno proprio a Cesenatico si è tenuto un interessante incontro promosso dal Rotary Club Cesenatico Mare. Alla Biennale di Roma sono intervenuti importanti relatori provenienti da tutta Italia e l’architetto Gori e Waterfront Lab hanno proposto una “Carta del Waterfront”, un documento che intende definire caratteristiche, tipologie e requisiti dei contesti territoriali dominati dalla presenza dell’acqua. “Col termine waterfront – dice l’architetto romagnolo – non possiamo più limitarci alla semplice connotazione di un fronte acquatico, ma occorre ampliare la gamma delle casistiche, analizzando caratteristiche ambientali, funzioni urbane e ambiti disciplinari. E’ importante capire che esistono tipologie differenti, da quello costiero marittimo, fluviale, lacustre, lagunare e portuale. Si può parlare di waterfront per opere che riguardano architetture prospicienti un fronte d’acqua, ma anche per opere infrastrutturali come condutture, piattaforme o cantine subacquee per affinare il vino. Ancor più importante è comprendere la complessità operativa all’interno di simili contesti. L’argomento waterfront e il rapporto terra-acqua, vorrebbe sottolineare una nuova concezione urbana, ovvero il passaggio interpretativo da una condizione di natura alla consapevolezza di una forma di cultura verso gli ambienti acquatici. Tra le tante iniziative promosse in questa Biennale si è cercato di fare emergere due aspetti a nostro avviso interessanti, che sono l’importanza dei waterfront come generatori di spazio pubblico e ancor più importante riconoscere il waterfront come specifica disciplina insediativa”.

Gori si è soffermato sul futuro: “Personalmente credo sia importante che in un progetto di riqualificazione urbana degli spazi pubblici, si possano affermare dei luoghi sicuri, accessibili, flessibili per modalità di utilizzo e sostenibili. Questo significa creare spazi capaci di rispondere agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l’importante documento elaborato e sottoscritto nel settembre 2015 dai governi di 193 Paesi membri dell’Onu, finalizzato a delineare un programma d’azione volto a promuovere il benessere delle persone e la salvaguardia del pianeta”. Il termine sostenibilità è sempre più usato, talvolta un po’ come il prezzemolo, ma su questo aspetto Cristian Gori ha le idee chiare e non si limita all’ambiente: “La sostenibilità a mio avviso è la realizzabilità di un’opera, ovvero la verifica della fattibilità di molteplici componenti che interagiscono in un progetto. In ogni intervento architettonico o urbano occorre sempre verificare oltre alla sostenibilità ambientale, la sostenibilità economica, finanziaria, e il grado di compatibilità con i valori del tessuto culturale, urbano e sociale dove si interviene. E’ riduttivo circoscrivere il tutto al solo aspetto ecologico, quando si parla di sostenibilità”. La Biennale dello Spazio Pubblico aderisce e supporta UN-Habitat, il programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani, dove è prevista la ricostruzione del catasto di Gaza.