Riqualificazione strade comunali, al via la quarta fase dei lavori

Rifacendo strada. Il sindaco di Bagno di Romagna Marco Baccini (foto), informa i cittadini che ha preso avvio la quarta parte del programma 2023 riguardante la riqualificazione delle strade comunali. Spiega il primo cittadino: "In questa quarta porzione di programma rientrano interventi dedicati al ripristino di alcuni tratti ammalorati delle strade ed anche il completamento della loro riqualificazione. Lunedì scorso sono stati eseguiti interventi di ripristino lungo la strada che da San Piero porta al santuario di Corzano, mentre le opere di ieri hanno avuto ad oggetto la riqualificazione del vialetto di ingresso dell’Asilo Nido comunale e la nuova asfaltatura di via Nello Fattini a San Piero. Entro questa settimana, poi, saranno eseguiti interventi di ripristino della strada di Consibbio, di un tratto della strada di Ca’ di Gianni ed il completamento dell’asfaltatura della strada della Sega".

Baccini aggiunge: "Nella seduta del Consiglio comunale di venerdì 29 settembre è stata deliberata l’acquisizione al patrimonio comunale della strada ’Acquapartita-sopra lago’, che potrà così essere inserita fra gli interventi di nuova pavimentazione del 2024, quale riqualificazione che accompagnerà l’avvio delle opere del più ampio progetto di riqualificazione e promozione del Lago di Acquapartita. La stessa procedura è stata deliberata per alcune strade in a Crocedevoli-Ospedaletto anch’esse oggetto di riqualificazione. Nei prossimi giorni si concluderà il programma di riqualificazione delle strade vicinali, con asfaltatura delle strade di Sorbo Montesorbo, Molino Pian Castello e Dispettosa. Sono in corso i lavori di ripristino e manutenzione nelle strade Vessa Brioli, Paretaio Montesalvetti, Fossatone di Sotto, Palazzaccio Bacino, Monsavino Poggio del Bue, Ortali, Garzi e Castello Camarello Pratopiano.

g.m.