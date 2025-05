Risanamento del torrente Cesuola: "Aspettiamo fondi per 20 milioni"

Si attende il finanziamento per risanare il tratto tombinato del torrente Cesuola, dopo l’approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione comunale di Cesena. È la stessa Amministrazione a chiedere il finanziamento. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di risanamento strutturale e ambientale del torrente Cesuola, nel tratto compreso tra piazzale Marconi (zona Osservanza) e via dei Mulini, in prossimità della confluenza con il fiume Savio. Il progetto, presentato da Hera, è stato sottoposto all’attenzione della Regione e del Commissario straordinario per la ricostruzione dopo gli eventi alluvionali che hanno colpito l’Emilia-Romagna, quale intervento di ricostruzione e riduzione del rischio idraulico. L’intervento, considerato strategico anche per la sicurezza idrogeologica del territorio comunale, rientra nel protocollo d’intesa sottoscritto nell’ottobre 2021 tra l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, Atersir, Hera e il Comune di Cesena.

"Si tratta di un’opera indispensabile al risanamento ambientale e alla sicurezza idrogeologica del centro abitato di Cesena corrispondente a un investimento di circa 20 milioni di euro – commenta il sindaco Enzo Lattuca –. All’interno dell’articolato quadro della ricostruzione del territorio comunale definito e avviato a seguito di maggio 2023, si inserisce questo intervento di risanamento ambientale e strutturale del torrente Cesuola nel tratto tombinato che attraversa il centro storico".

In base all’accordo, sono affidate a Hera la progettazione e la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale (con specifico riferimento alla separazione delle acque bianche e delle acque nere), comprensivi della relativa copertura economica, e la progettazione definitiva degli interventi strutturali relativi al tratto tombinato del torrente. L’area interessata dagli interventi di progetto si sviluppa per circa 1.200 metri. Questa serie di interventi, incentrata sulla rete fognaria esistente, ha lo scopo di effettuare la separazione dei contributi di acque nere da quelli di acque bianche, al fine di collettare i primi, in maniera diretta, verso l’impianto di depurazione e permettere ai secondi di defluire lungo l’alveo del Cesuola, fino al fiume Savio.