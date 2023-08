Risarcimenti, il tempo non è un fattore secondario

"Il Governo ha stanziato la bellezza di 4,5 miliardi di euro per le zone alluvionate – prosegue il nostro lettore – Forse saranno inferiori alle necessità, ma non si può dire che siano espressione di ‘disinteresse’ per le esigenze romagnole. Una volta completati gli atti tecnici e le perizie necessarie a certificare i danni (o vogliamo rimborsare a piè di lista ripercorrendo gli sprechi del passato?) gradualmente si potranno allocare gli indennizzi secondo le priorità e le necessità di famiglie e aziende. E’ un percorso che va monitorato e sul quale tutta la Nazione deve essere impegnata. Nessun assegno in bianco al Governo. Ma occorre un atteggiamento costruttivo da parte di tutto".

Egregio lettore, condivido il senso generale del suo ragionamento. Ma le assicuro che per gli alluvionati con i quali abbiamo parlato – famiglie e aziende – il tempo è un elemento cruciale. Tre mesi di attesa sono già tanti. Chi aveva soldi propri disponibili è già ripartito. Chi non aveva la disponibilità di risorse è ancora sfollato o accampato in una stanza salvata dal disastro. Lo stesso vale per aziende e opere pubbliche (non dimentichiamo le strade devastate dalle frane). Insomma, un trasferimento anticipato di risorse – sia pure limitato, parziale – sarebbe stato e può ancora essere, una soluzione ai problemi immediati e un’iniezione di fiducia.