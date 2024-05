Risarcimenti ‘Tin Bota’ che arriva il bonifico

Una coincidenza migliore non ci poteva essere: da settimane Francesca Sirri con i suoi collaboratori della palestra Champions River e alcuni amici, in particolare Valdo dell’associazione Sem Frontieras, lavorava all’organizzazione di una festa dal titolo ‘Tin Bota Romagna’ per ringraziare tutti coloro che si erano dati da fare un anno fa e ritrovare quello spirito di coesione che nei giorni dell’emergenza dominava ma col passare dei mesi si era un po’ sfilacciato, e proprio ieri le è arrivato il primo bonifico da 184.000 euro dalla struttura commissariale del generale Figliuolo. Si tratta del 50 per cento della somma che è stata riconosciuta per i gravissimi danni subiti dalla palestra, che sorge accanto all’argine sinistro del fiume Savio tra il Ponte Vecchio e il Ponte Nuovo, nell’alluvione di un anno fa. L’altro 50 per cento verrà corrisposto a fine lavori.

A dare l’annuncio ai tantissimi che affollavano via Ex Tiro a Segno è stata la stessa Francesca Sirri ieri verso le 19.30 interrompendo per un brindisi e un saluto la musica che i suoi amici dj avevano iniziato a diffondere dalle 18. "È un momento doppiamente emozionante - ha detto - perché finalmente posso abbracciare e ringraziare tante persone che ci sono state vicine nei giorni terribili dell’alluvione e ci hanno dato una mano a rimetterci in piedi: abbiamo ripreso l’attività molto rapidamente, ma tra mille difficoltà: prima senz’acqua corrente, poi solo con l’acqua fredda. Adesso va meglio, ma c’è ancora molto da fare: il centro estetico, per esempio, è ancora chiuso. Devo dire che tutti i frequentatori della Champions River ci sono stati vicini in modo straordinario. E poi sono arrivati i primi soldi!".

Un ringraziamento particolare Francesca Sirri l’ha rivolto all’ingegnere Riccardo Neri dello studio Drn di Cesena che ha portato avanti le pratiche presso la struttura commissariale. "La procedura impostata dal commissario Figliuolo - ha specificato Neri - è rigorosa, veloce e ben fatta, ma occorre conoscere a fondo ogni dettaglio per raggiungere l’obbiettivo. Abbiamo una notevole esperienza avendo seguito pratiche per la ricostruzione dopo i terremoti dell’Aquila, del Modenese: Per importi così consistenti fino a ora i risarcimenti erano arrivati dopo due anni. Qui abbiamo dimezzato i tempi".

La richiesta della palestra era stata di 520.000 euro, ma 92.000 euro non sono stati riconosciuti in quanto relativi a beni non strumentali. Francesca Sirri ha perso il sorriso solo quando ha ricordato la mancanza di avvisi efficaci (i social non bastano), e il promesso ma non effettuato rialzo dell’argine nei pressi del Ponte Vecchio da dove è uscita l’acqua che poi ha allagato tutta la zona di San Rocco. Ma presto la musica e l’allegria sono tornate ad avere il sopravvento su tutto anche grazie alle griglie che hanno funzionato a tutto spiano e alle numerose bottiglie di vino portate da casa da molti partecipanti a ‘Tin Bota Romagna’.