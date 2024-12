Risate assicurate al teatro di Gambettola con Laura Formenti

Prosegue la stagione teatrale del teatro comunale di Gambettola, con una serata, quella di questa sera, dedicata alla Stand up Comedy: ospite la comica, attrice e performer Laura Formenti con il suo ultimo lavoro ‘Drama Queen’. Dissacrante, ironica e sfacciatamente onesta, Laura Formenti è una delle più note stand up comedian italiane. Attraverso la stand up comedy offre punti di vista inusuali su varie tematiche facendo satira sociale. Dai monologhi sull’interruzione di gravidanza a quelli sulla pillola del giorno dopo, dal tema delle molestie a quello della disabilità, sul palco il suo sarcasmo non ha paura di affrontare alcun tema. Intraprendente quando serve, arguta quanto basta, come una Mrs Maisel moderna racconta le differenze di genere, l’essere single (e cose da non dire), s’immagina uomo e si immagina se Dio fosse donna.