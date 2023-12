Risate e intrighi a Cesenatico con lo spettacolo ’Forbici Follia’

Questa sera il Teatro Comunale di Cesenatico ospita lo spettacolo Forbici Follia della compagnia Torino Spettacoli. Sul palcoscenico della bomboniera dai velluti blu a due passi dal porto canale, va in scena una rappresentazione che, sulla traccia di un giallo e una buona dose di commedia, coinvolgerà le 250 persone presenti in platea, palchi e loggione.

Lo spettacolo, entrato più volte nel guinness dei primati, è sold out da due settimane. Quindi per avere una speranza di un posto, occorre puntare sulle disdette e presentarsi al botteghino che aprirà alle 19.30. Per informazioni questa mattina dalle 10 a mezzogiorno è possibile contattare l’Ufficio Cultura e Teatro allo 0547 79274.

Forbici Follia miscela i diversi generi che più appassionano gli spettatori, quindi la commedia brillante, il giallo, il dramma, ma anche l’improvvisazione, il cabaret e, naturalmente, l’interazione con il pubblico. I personaggi sono disegnati magnificamente e divertono ciascuno per la propria caratterizzazione; c’è la bella parrucchiera Alina, l’agente speciale di polizia Lo Sordo, l’esuberante e adorabile proprietario del salone "Giampi", il sedicente antiquario Giulio Valleri, il commissario di polizia Montalbino e la cliente dell’alta società, l’impossibile signora Ravagliati. Tra messe in piega e bigodini, viene commesso un omicidio al piano superiore. I sospettati sono quattro e devono difendersi dall’accusa di omicidio. Per lo svolgimento delle indagini, il commissario chiederà aiuto agli unici testimoni presenti sul luogo del delitto, che sono gli spettatori.

Giacomo Mascellani