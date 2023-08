Risate e quartieri: ecco tutti gli eventi di stasera

Tris di appuntamenti per il mercoledì di Savignano sul Rubicone. Questa sera si terrà ultimo appuntamento della rassegna "Quartieri animati", a cura dell’associazione Diffusione Musica. In programma nel quartiere San Giovanni, piazzale antistante la pieve romanica, uno spettacolo di teatro di strada con Kevin Gualandris di "Teatroèstrada", che darà vita a "Sughero Show", giocoliere, clown, mago, acrobata. Ingresso libero e gratuito.

Sempre stasera alle 21.15 la piazzetta dell’Asilo, in Borgo San Rocco, ospiterà il secondo appuntamento di "Un fiom ad sbacaredi", rassegna di risate in dialetto a cura di Savignano Eventi. In scena Francesco Gobbi e Aller Pieri in Dio&Damo snc. Ingresso libero.

Infine stasera ultima serata della ventitreesima edizione della Festa del Campet a Bastia, organizzata dalla associazione culturale "Chi burdel de campet Tin Bota". Alle 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 Forever Young dj con la disco ‘70, ‘80 e ‘90.