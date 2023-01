Risate in dialetto con la compagnia di Bucalun

Al teatro parrocchiale di Torre del Moro, la Compagnia dei Bucalun porta in scena domani alle 21 la commedia dialettale ’Dì l’armirta’, Dio ne renda merito) di Don Sergio Cappelletti con la regia di Alvaro Evangelisti. È la storia di Stevan, contadino arricchito con tre mezzadri che fanno a gara per accattivarsi la stima del padrone. Sposato con Elvira, ha una sola figlia, Elisa, che contende l’innamorato con la vicina di casa e a forza di equivoci e ’qui pro quo’ si assiste ad una commedia originale e brillante. Prenotazione obbligatoria al 3391766360, ingresso a 7 euro (devoluto in beneficenza).