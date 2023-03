Risate in dialetto nell’ultima serata di ’Gatozli’

Ultimo appuntamento della rassegna dialettale ’Gatozli - Rid e fa ben’, organizzata dall’associazione ’Te ad chi sit e fiol?’ in collaborazione con la cooperativa Amicizia di San Vittore, presieduta da Fausto Aguzzoni. Stasera alle 20.30 al cineteatro Victor si riuniranno sul palco tutti coloro che si sono esibiti durante questi mesi: Giuliano Biguzzi, Alfanso Nadiano, Maurizio Cirioni, Daniele Casadei, Paola Riciputi, Francesco Lucchi e i Cantastorie di Romagna. Un’ultima serata per ridere e raccogliere fondi, tramite l’ingresso a offerta libera, per l’associazione ’Qualcosa di grande per i piccoli’. Prenotazione consigliata.