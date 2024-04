Risate romagnole a Savignano

Domani e sabato 13 aprile alle 21 al Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone andrà in scena la "Compagnia della Speranza" con la commedia "La moj de S-ciuparoin" testo comico dialettale Bettoli e Robertodi Luigi Antonio Mazzoni, con regia di Gianpaolo Gobbi e scene di Franco Focante. Il tradizionale appuntamento primaverile con il teatro dialettale vedrà protagonisti Matteo Berti, Mirco Manuzzi, Gianpaolo Gobbi, Loris Migani, Manuela Vincenzi, Aba Sartini, Marco Garattoni, Valentina Galassi e Chiara Ronchi. Le due serate saranno presentate da Ermanno Pasolini, nostro collaboratore e fondatore il 9 settembre 1971 della Compagnia della Speranza nel Teatro Padre Pio di Castelvecchio. Prevendita posti numerati: 0541 945894 Agenzia Delta in via Garibaldi 19/A, ore ufficio.