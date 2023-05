Rischia di morire per controllare il capannone

Era rimasto bloccato per due ore nella melma dell’argine del fiume Savio ed è stato tirato fuori dai vigili del fuoco e dai poliziotti del commissariato che hanno sentito le sue grida provenire dal fiume. Un anziano di 85 anni, proprietario di un’azienda agricola, giovedì sera nella zona di Pieve Sestina in via Fornasaccia, si era addentrato in quella parte dell’argine per verificare le condizioni del suo capannone quando all’improvviso è scivolato per colpa della melma della sponda del corso d’acqua, rimanendo intrappolato a causa dell’effetto di sabbie mobili che il fango aveva creato.

Polizia e vigili del fuoco, non senza difficoltà, sono riusciti a raggiungere l’anziano, ormai stremato, e tirarlo fuori dal fango con una corda. E’ stato poi trasportato in stato di ipotermia al Pronto Soccorso dell’ospedale Bufalini per tutti gli accertamenti e le cure necessarie.

Sono intanto incessanti le attività di polizia e carabinieri che in questi giorni operano anche servizi straordinari di soccorso e anti-sciacallaggio nelle zone maggiormente colpite. Nella notte tra mercoledì e giovedì, nella via Roversano, i poliziotti hanno individuato due uomini che si aggiravano nei pressi delle abitazioni evacuate e del supermercato In’s. Gli agenti, insospettiti, hanno fermato e identificato i due soggetti. Alla domanda sul motivo per cui i due a quell’ora tarda della notte si aggiravano in una zona evacuata, non hanno saputo fornire motivazioni convincenti. I poliziotti hanno appurato che i due fermati avevano con loro un gommone con remi e che dalle loro tasche fuoriuscivano guanti da lavoro e un manganello telescopico.

I due uomini sono stati denunciati e il materiale in loro possesso sequestrato.

a.s.