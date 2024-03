Rischio calamità per i campi, meeting con Cia

Rischio calamità in agricoltura e gestione del rischio è fra gli argomenti cruciali del settore agricolo. Per approfondire i vari aspetti delle polizze assicurative contro le calamità, mettere in evidenza lo stato dell’arte, le prospettive future e le azioni politiche di Cia, Cia Romagna ha programmato un incontro sul tema lunedì alle ore 20.30, nella sede Cia di Cesena (via Rasi e Spinelli 160). Interverranno Stefano Francia, presidente Cia Emilia-Romagna, vicepresidente dell’Associazione Nazionale dei Condifesa (Asnacodi) e presidente del Condifesa Ravenna; Manuel Quattrini, vicedirettore Cia Emilia-Romagna e consigliere Centro assistenza agricola (Caa) Cia nazionale; Claudio Bartolini, vicepresidente Condifesa Romagna; Fabio Pesci, direttore Condifesa Ravenna. Introdurrà e presiederà i lavori Danilo Misirocchi, presidente Cia Romagna (nella foto). Sarà possibile partecipare all’incontro anche in videoconferenza al link meet.google.com/sva-vxzq-mok.

Le questioni da affrontare sono tante, molte già approfondite durante il ciclo di assemblee ’La Cia Incontra gli associati’, altre sono state solo introdotte. Su alcune, Cia Romagna, raccogliendo le esigenze emerse nel corso dei sedici appuntamenti, andrà più a fondo con i suoi soci e il tema della gestione del rischio è una di queste. "Che le aziende siano in enorme difficoltà dovrebbe essere chiaro – afferma Misirocchi –. Nell’ultimo quinquennio hanno subito un susseguirsi di varie emergenze meteoclimatiche devastanti su vari fronti (alluvioni, gelate tardive, siccità, grandinate, tornado) e incrementi dei premi assicurativi. Noi sosteniamo i sistemi di difesa attiva, ma questi devono essere accompagnati anche da un sistema di copertura del rischio: oggi più che mai nessuna azienda in nessuna settore può lavorare senza un’assicurazione per le calamità, tanto più quelle agricole".