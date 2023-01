Rischio crollo, lavori urgenti alla Casa degli Scout di Torriana

La casa degli scout di Savignano sul Rubicone a Poggio Torriana, è a rischio crollo. Così è stata avviata una campagna di finanziamento per l’avvio dei lavori. Il gruppo scout savignanese è molto preoccupato. A seguito delle recenti scosse, il quadro strutturale della casa degli Scout si è aggravato. La casa da mesi non ospita più i giovani nelle uscite e nelle settimane di formazione. Da tempo erano previsti lavori di ristrutturazione che tardavano a partire per le poche risorse economiche.

Dice don Piergiorgio Farina, parroco di Santa Lucia: "Da mesi ci stiamo attivando per la ristrutturazione di questa casa, tanto importante per i momenti di festa e formazione. La casa era stata acquistata da don Riccardo Cesari nel 1973 e donata al gruppo scout Savignano 1 affinché la conservasse in ordine per metterla a disposizione delle attività parrocchiali e dei giovani del territorio. Se nel corso degli anni sono stati fatti vari interventi di sistemazione, ora c’è la volontà di realizzare un intervento di consolidamento strutturale il più definitivo possibile". Per la sistemazione della casa si è formato un gruppo di volontari formato da scout e non, che si occupano di portare a termine i lavori. Lorenzo Campana coordinatore del gruppo spiega: "Le risorse sono poche e gli interventi che vogliamo fare sono tanti. La casa scout di Torriana è stata per tanti luogo di esperienze significative. Vengono accolti giovani da tutta Italia nei campi di formazione e in passato abbiamo accolto per settimane gruppi provenienti da Germania, Francia e Belgio. Nel suo genere è unica per i 3,5 ettari di parco che la caratterizza, luogo per giochi o per piantare le tende e vivere esperienze all’aria aperta. La casa con il suo ampio portico rimane luogo protetto per ospitare i più piccoli, o ancora, per ripararsi nelle giornate di pioggia o per proteggersi dal troppo sole.

L’ammontare dei lavori supera i 170mila euro. La parrocchia proprietaria dell’immobile farà un mutuo. Con il solo mutuo però per i prossimi dieci anni si obbligherebbe a utilizzare tutti i proventi generati dalla casa per ripagare il debito e non sarebbe più possibile eseguire nessun intervento". Il gruppo ha attivato una campagna di crowdfunding sul sito web della casa. L’obiettivo è raccogliere entro febbraio 40mila euro per affrontare gli interventi con serenità ed estinguere anticipatamente il mutuo della parrocchia. Per le donazioni è possibile andare sul portale www.casascouttorriana.it. Per maggiori informazioni: Lorenzo Campana 3930249141.

Ermanno Pasolini