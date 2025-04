"Riscoprire i grandi cesenati come Sughi e Leonida Montanari"

In una Cesena che ambisce a diventare capitale della cultura, il silenzio assordante che avvolge molti dei suoi tesori artistici e intellettuali rappresenta un paradosso ormai intollerabile. Da troppo tempo, la narrazione pubblica si concentra quasi esclusivamente su ricorrenze consolidate – come la Festa della Liberazione o la memoria della Resistenza – fondamentali, certo, ma non esaustive della complessità storica e culturale della città.

Nel frattempo, lo spazio civico sembra sempre più invaso da manifestazioni mangerecce: eventi capaci di attirare folle, ma spesso privi di reale contenuto culturale. "Se vogliamo parlare seriamente di sviluppo culturale – dichiarano Marco Casali, capogruppo consiliare di FdI e Antonio Dal Muto, esperto di commissione cultura per Fratelli d’Italia – dobbiamo prima di tutto riscoprire chi siamo. Cesena è patria, o terra d’adozione, di artisti, pensatori, musicisti e studiosi. Ma dove sono le loro storie? Dove si celebra il loro lascito?".

Proprio in questi giorni ricorre l’anniversario della scomparsa del pittore Alberto Sughi, che insieme a Caladari e Cappelli diede vita alla cosiddetta ‘Scuola Cesenate’; e come dimenticare il bicentenario della decapitazione del cesenate Leonida Montanari? Sono solo alcune delle ricorrenze che, se valorizzate, contribuirebbero ad arricchire il patrimonio culturale della città".

"Serve un cambio di passo radicale – continuano –: mappare le abitazioni di queste figure, rileggere le loro opere, raccontarne le vite intrecciandole all’attualità. Perché è solo nella connessione viva tra passato e presente che può nascere una cultura autentica, capace di generare consapevolezza e spirito critico – non solo intrattenimento o commemorazione".

"E forse è proprio questo il nodo - proseguono Casali e Dal Muto – : una cultura che interroga, che mette in discussione, può fare paura. Forse per questo ci siamo fermati. Ma è tempo di rompere questo immobilismo. Cesena merita di essere raccontata nella sua interezza, non solo per ciò che è più comodo o più redditizio. Solo così potremo davvero parlare di capitale della cultura – e non di una città che ha dimenticato sé stessa.