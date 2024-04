Risiko, al Mamy’s Club si scatena un mese di battaglie

Inizia la nuova edizione del Campionato di Risiko, che si tiene al Mamy’s, il ristopub in viale Carducci, sul lungomare al piano terra del Grand Hotel Cesenatico. Domani sera alle 21 si terranno le prime fasi delle partite di qualificazione, che proseguiranno per un mese sempre in orario serale. La partecipazione al campionato costa 3 euro a partita e l‘iscrizione si fa direttamente nella serata di gara dalle 20 alle 21. Informazioni: tel. 378 0657000; è possibile effettuare una pre-iscrizione inviando un messaggio whatsapp.