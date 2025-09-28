Risiko, che passione: 138 in sfida . Oggi si chiude il raduno nazionale

Oggi si conclude l’edizione 2025 del raduno nazionale di risiko, organizzato dagli appassionati del Club dei Corsari - Risiko Cesenatico. Per la 57esima edizione dell’importante manifestazione, patrocinata dal Comune, si sfidano 138 giocatori provenienti da tutte le regioni italiane. Le partite si disputano all’Hotel Laura in viale Anita Garibaldi. Qui è allestito il quartier generale, dove i concorrenti saranno coinvolti in varie attività. Ieri, ad esempio, oltre partite delle fasi eliminatorie e di qualificazione, gli iscritti hanno partecipato ad una visita guidata al Museo della Marineria e una passeggiata lungo il porto. Questa mattina alle 9.30 ci sarà l’apertura delle iscrizioni al 15° Open di Corsari di Risiko, che si disputa in due turni a somma punti. Le iscrizioni chiuderanno subito, alle 10, poi ci sarà la chiamata dei tavoli. Alle 10.30 inizierà la prima partita e le semifinali del raduno nazionale. Alle 13.30 ci sarà l’apertura delle iscrizioni del secondo turno del torneo Open, che chiuderanno alle 14, per poi passare alle partite. Alle 15 è in calendario la finalissima del raduno nazionale, cui seguirà la cerimonia delle premiazioni. Le persone interessate possono avere ulteriori informazioni telefonando al 378 0657000. Online sul sito del Club dei Corsari - Risiko Cesenatico, ci sono le informazioni dettagliate ed è possibile scaricare e compilare i moduli per l’iscrizione. In pochi sanno che non ci sono limiti e la partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di questo gioco. Il raduno nazionale di risiko è valevole per la qualificazione al Campionato nazionale di Risiko di quest’anno, con la partecipazione dei migliori giocatori in assoluto, che si sfidano lanciando dadi per i carrarmatini.

Giacomo Mascellani