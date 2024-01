"Risolleviamo il settore turistico"

La disoccupazione, in Emilia-Romagna, non raggiunge il 5%, dato ritenuto fisiologico. Ma un problema più importante riguarda i settori alberghiero, della ristorazione e balneare che si teme che col tempo conosceranno difficoltà crescenti. "Questi settori – dice Graziano Gozi, direttore Confesercenti d’area Ravenna-Cesena – rischieranno di non avere il personale, in particolare personale qualificato, per gestire la propria attività. Se ci spostiamo indietro di venti anni, fra gli studenti era diffusa l’abitudine di lavorare in estate: nel turismo o in agricoltura. La professione di cameriere o aiuto cuoco era paragonabile a qualsiasi altra attività lavorativa. La stagione in ambito turistico o agricolo permetteva di ottenere un dignitoso assegno di disoccupazione. Se facciamo la stessa fotografia oggi, le differenze sono significative. Gli studenti che lavorano in estate sono un’esigua minoranza. L’assegno di disoccupazione è diventato insoddisfacente. Il tasso di scolarizzazione più elevato porta molti giovani a cercare occupazioni diverse, in sintonia con il titolo di studio acquisito. Questa condizione si aggraverà nei prossimi anni. Di pari passo si pone il problema della formazione. Hotel, ristoranti e stabilimenti balneari, giustamente, puntano sulla crescita qualitativa della propria offerta. A questa crescita dovrebbe corrispondere un’adeguata professionalità del personale impiegato nei servizi ma tale personale è sempre più difficile da reperire. Questo significa che uno dei punti di forza della ripresa economica, il turismo, potrebbe conoscere una battuta d’arresto proprio per mancanza del personale. Intervenire è indispensabile e urgente, rendendo più appetibili le professioni turistiche. Per esempio ripristinando un assegno di disoccupazione sensibilmente più elevato e più in generale concordando fra parti sociali e istituzioni soluzioni idonee a superare difficoltà che aumentano di anno in anno".