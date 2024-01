Risolto l’enigma di Sfinge: "Si sono attivati subito"

"È stato risolto il problema che avevo riscontrato con la piattaforma Sfinge e sono riuscito a inviare la pratica per la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall’alluvione". Mirco Monti, ingegnere titolare della società Celsius di termotecnica a Cesena, che da più di un mese cercava di inviare la pratica di richiesta danni sul sistema informatico Sfinge senza riuscirvi, si dice soddisfatto e grato. "Dopo l’articolo sul Resto del Carlino – racconta – sono stato contattato direttamente dalla struttura commissariale, da Mauro Mazzotti referente per il comitato alluvionati, dal tenente colonnello Vincenzo Martella e dal funzionario dirigente della Regione Emilia Romagna Fabio De Luigi che mi hanno illustrato come si potesse procedere con l’invio della pratica, e come la dicitura che compariva sul portale potesse essere fuorviante ai fini dell’invio. Tale dicitura, ora, dovrebbe non comparire più per i Comuni che sono già pronti a ricevere le richieste di rimborso".

L’ingegner Monti ogni volta che inviava la pratica di rimborso per i danni subiti al suo studio in viale Gramsci di 21mila euro, si bloccava quando all’ultimo click incappava nella dicitura che appariva: ’D’intesa con la struttura commissariale si comunica che, a valle del caricamento della domanda, l’invio verrà abilitato non appena saranno operative le utenze del personale preposto alle istruttorie’. "Ho ringraziato la struttura commissariale che si è attivata dopo l’articolo sul giornale – continua Mirco Monti – e il colonnello Vincenzo Martella, che lavora a stretto contatto con il generale Figliuolo, mi ha scritto che ’hanno chiarito la questione e hanno già provveduto a evidenziare il problema con i tecnici della piattaforma per far cancellare il banner’".

"È stato risolto il problema – sottolinea Mauro Mazzotti – questa cosa è molto positiva, i tecnici della struttura commissariale hanno capito cosa stava succedendo e sono intervenuti tempestivamente. Si sta lavorando duramente da mesi, sicuramente ci sono problematiche di vario tipo, a volte siamo presi dallo sconforto, ma vedere che in poco tempo queste persone cercano di risolvere il problema fa bene al cuore, sono sicuro che tutto andrà per il meglio e Sfinge sarà la porta per sistemare le nostre case e aziende".