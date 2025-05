Risorge l’ex Apofruit: "Ristorante, alimentari, parcheggi e spazi verdi"

Prima c’era un grande edificio abbandonato, più volte citato sulle cronache per via delle nebulose frequentazioni di chi lo occupava abusivamente; poi sono arrivate le macerie seguenti alla demolizione e infine alla bonifica del terreno.

Ora, quell’area di circa 16mila metri quadrati incastonata tra la via Cerchia di San Giorgio e la via Ravennate, nota in città come ‘ex Apofruit’ per via della precedente destinazione d’uso, si appresta a cambiare volto. E a trovare una nuova vita grazie a un’area da destinare a un ristorante, a spazi commerciali tra i quali spiccherà un negozio di alimentari, parcheggi – anche interrati a uso privato - e spazi verdi per favorire la socializzazione e la pratica sportiva. Senza dimenticare il vincolo alla realizzazione ad hoc di un comparto abitativo da destinare all’edilizia residenziale sociale. In questo ambito, nei giorni scorsi è stata presentata agli uffici comunali una proposta di accordo operativo per uno degli ambiti di rigenerazione urbana individuati dal Piano urbanistico generale (Pug) del Comune.

"Il Pug – commenta l’assessora alla rigenerazione urbana Cristina Mazzoni – mira a riqualificare la città esistente, sviluppando i servizi per la vita delle popolazioni e coinvolgendo le comunità locali nelle scelte di trasformazione. È quanto accadrà anche in questo caso: con la conclusione dell’iter istruttorio tecnico, l’accordo sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Seguirà poi la fase delle osservazioni pubbliche, durante la quale sarà proposta una presentazione pubblica del progetto, per consentire alla cittadinanza di prendere visione dei dettagli e chiedere ulteriori chiarimenti".

Nel dettaglio il progetto, a destinazione prevalentemente commerciale, riguarda un’area di circa 16mila metri quadrati, dei quali oltre la metà sarà destinata a dotazioni pubbliche, tra verde e parcheggi. Il nuovo fabbricato previsto dal progetto avrà una superficie di 4mila metrii quadrati, mentre l’area a verde attrezzato sarà pari a 3.600 metri quadrati.

I parcheggi privati saranno interrati, contribuendo così alla riduzione dell’impatto ambientale. Le funzioni previste all’interno del comparto comprendono due unità commerciali, tra cui un’attività alimentare e un’attività di ristorazione. In linea con le prescrizioni del Piano urbanistico, il progetto prevede una dotazione di edilizia residenziale sociale (ers) pari al 20% della superficie: trattandosi di un intervento non residenziale, tale quota verrà monetizzata e destinata a progetti di edilizia sociale per un importo che si aggira intorno ai 250mila euro, che confluiranno nel bilancio comunale con vincolo di destinazione. Questo significa che qualsiasi soluzione di edilizia residenziale sociale non verrà realizzata in quest’area ma in una zona a carattere più residenziale. Il nuovo parco sarà attrezzato, mentre l’intervento complessivo adotterà soluzioni ecologiche innovative: raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche in copertura, verde pensile e parcheggi permeabili. Saranno anche realizzate piantumazioni in aree verdi limitrofe, verrà messo in sicurezza l’attraversamento pedonale su via Ravennate e saranno collocate una colonnina per la manutenzione delle biciclette e una per la ricarica delle auto elettriche.