"Risorse non spese, utilizziamole subito per cittadini e imprese"

"La conversione in legge del ‘decreto alluvione’ – ha dichiarato Filippo Pieri, segretario Cisl Emilia-Romagna – prevede risorse per lavori di ripristino delle strade, delle frane, degli argini, dei fiumi, quindi a vantaggio soprattutto delle istituzioni (Comuni, Province, Consorzi di bonifiche) ma purtroppo non prevede rimborsi a imprese e famiglie". La Cisl chiede dunque "che si possano utilizzare risorse presenti nel decreto, ora legge, ma che non sono state spese (parte di ammortizzatori sociali, parte di indennità per i lavoratori autonomi, risorse per imprese che esportano all’estero). Un pacchetto importante di quasi un miliardo di euro che può essere subito utilizzato per garantire i primi risarcimenti a famiglie e imprese".