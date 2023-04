Risparmiatori tutelati Un’altra sentenza a favore degli azionisti Carisp

di Paolo Morelli

Le sentenze favorevoli ai risparmiatori che hanno perso i loro averi investendo nelle azioni della Cassa di Risparmio di Cesena sembrano come le ciliegie: una tira l’altra. Ieri Davide Fabbri, leader del Comitato Difesa Risparmiatori Cassa Risparmio di Cesena ha diffuso la notizia di un’altra vittoria contro Crédit Agricole, il colosso bancario francese che nel 2018 ha assorbito le Casse di Risparmio di Cesena e Rimini: questa volta Il giudice civile del Tribunale di Forlì Emanuele Picci ha riconosciuto un risarcimento di oltre 53.000 euro (compresi gli interessi) a un azionista che fa parte del Comitato Difesa Risparmiatori, tutelato dall’avvocato Simone Morigi dello Studio Abbondanza di Cesenatico.

"Questo nuovo provvedimento – sottolinea Davide Fabbri – è importante per due ragioni. La prima è che è stato emesso da un giudice diverso da quelli che si erano espressi finora nelle cause dei nostri associati, consolidando così l’orientamento del tribunale di Forlì giacché le motivazioni poste a base del provvedimento ricalcano quelle precedenti. La seconda è che il giudice, aderendo all’orientamento della Cassazione, ha individuato il momento in cui far decorrere la prescrizione non in quello di acquisto dei titoli, ma alla data di default dei titoli e dunque nell’aprile 2016. I possessori delle azioni ex Cassa Risparmio di Cesena possono ancora agire in giudizio per vedere tutelate le proprie ragioni fino all’aprile 2026".

Questo è il sesto ricorso di piccoli azionisti della Cassa Risparmio di Cesena che si risolve favorevolmente per i risparmiatori: nel febbraio del 2022 il giudice civile di Forlì Maria Cecilia Branca accolse tre ricorsi relativi all’acquisto di azioni Carisp Cesena da parte di tre investitori che facevano parte del Comitato guidato da Davide Fabbri; le somme risarcite furono di 50.000 euro, 40.000 euro e 20.000 euro.

Altri due ricorsi presentati da altrettanti risparmiatori tutelati da Federconsumatori con l’avvocato Ilic Mambelli furono accolti un mese fa sempre dal giudice Emanuele Picci.

Le decisioni dei giudici del tribunale di Forlì sono fondate sul mancato rispetto degli obblighi informativi da parte dell’istituto di credito, in particolare del carattere illiquido delle azioni, cioé che non potevano essere vendute con facilità.